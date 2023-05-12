الجلفة: إلقاء القبض على عصابة أحياء

في إطار مكافحة ظاهرة عصابات الأحياء تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول " حي عين الشيح " بأمن ولاية الجلفة، من توقيف ستة (06) مشتبه فيهم من المسبوقين قضائياً، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 سنة، لتورطهم في قضية التحضير والانخراط في عصابة أحياء مع العلم بغرضها، بث الرعب في وسط السكان وخلق جو انعدام الأمن وتعريض حياتهم للخطر.

العملية جاءت على إثر تلقي قوات الشرطة لذات الأمن الحضري لمكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1548، مفادها نشوب شجار بين مجموعة من الاشخاص من حيين مختلفين بمدينة الجلفة باستعمال الأسلحة البيضاء مخلفين بعض الجرحى، ليتم فور ذلك التنقل على جناح السرعة إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى المقر مع حجز بعض الأسلحة البيضاء المستعملة في عملية المشاجرة.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قُدِمَ المشتبه فيهم الستة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.