غليزان: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز مهلوسات

أطاحت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان بشبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية متكونة من شخصين وحجز 8140 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ ومركبة سياحية.

تعود حيثيات القضية إلى رصد الفرقة لنشاط مشبوه لشبكة إجرامية تنشط في ترويج المؤثرات العقلية بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية، وعليه تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتحديد مكان نشاطهما مع كشف الطرق والأساليب التي تم انتهاجها من طرفهم في تهريب ونقل وإخفاء هذه السموم.

وقد تحركت عناصر فرقة مكافحة المخدرات وفق خطة عملياتية مدروسة أين تم تقسيم المهام على الأفواج العملياتية التي تمكنت من توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة من نوع داسيا ستيبواي وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بــ 7290 كبسولة بريقابالين و850 قرص من المخدرات الصلبة إكستازي والتي كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة التي تستعمل في نقل هذه السموم. وبعد استكمال ملفات الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما وتقديمهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة غليزان.