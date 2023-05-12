الأمن الوطني وحمس يعزيان "الخبر"

قدمت خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، تعازيها وخالص المواساة، لعائلة وجريدة الخبر، في وفاة الصحفي بالمكتب الجهوي بوهران، عبد القادر بن زرقة.

وفي رسالة تعزية لذات المصالح، جاء فيها "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الصحفي بالمكتب الجهوي لجريدتكم بوهران، عبد القادر بن زرقة برحمته الواسعة وطيب ثراه".

وتابعت مصالح الأمن، "أمام هذا المصاب الجلل، يعرب لكم طاقم خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، أصدق التعازي وخالص المواساة، راجين من المولى العلي القدير أن يكرم وفادته إلى جواره، ويتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنه جنات الخلد والنعيم في عليين".

من جهة أخرى، قدمت حركة مجتمع السلم "حمس"، بأصدق التعازي والمواساة لجريدة الخبر، ولكل عائلة الفقيد بن زرقة.

وجاء في رسالة تعزية، للحركة "بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

وأضافت "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، بلغنا نبأ وفاة السيد عبد القادر بن زرقة صحفي بالمكتب الجهوي بوهران، لجريدة الخبر، وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الحركة باسمه ونيابة عن كل مناضلي الحركة، بأصدق التعازي والمواساة لكم ولكل عائلته"، أعظم الله أجركم فيما أصابكم، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر، غفر الله لفقيد كم وتغمده بواسع رحمته وألهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان."

إنا لله وإنا إليه راجعون