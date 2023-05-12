أمن تلمسان يوقف ثلاثة أشخاص مبحوث عنهم

أوقفت مصالح أمن ولاية تلمسان ثلاثة أشخاص محل أوامر بالقبض. أين تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر مبحوث عنه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة تلمسان عن قضية "السرقة".

في حين تمكنت مصالح أمن دائرة الرمشي من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر مبحوث عنه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة الرمشي عن قضية " الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة، حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد البيع ".

أما آخر قضية لما تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية منصورة بأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر مبحوث عنه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة الغزوات عن قضية " تكوين جمعية أشرار– الإتجار غير الشرعي بالمخدرات ".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.