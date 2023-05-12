زفيزف يترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ"الكاف"

قدمت الجزائر ترشحها رسميا لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بترشيح رئيس الفاف جهيد زفيزف، وذلك لشغل مقعد دول شمال أفريقيا.

وترشح جهيد زفيزف، لمنافسة الليبي عبد الحكيم الشلماني على عضوية المكتب التنفيذي للكاف.

وستتنافس الجزائر وليبيا من أجل اختيار العضو الثاني لمنطقة شمال أفريقيا، علما أن التونسي وديع الجريء هو الممثل الأول للمنطقة، في حين يتواجد المغرب إلى جانب مصر في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يُشار إلى أن انتخابات اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم ستجرى في مدينة كوتونو بالبنين، يوم 13 جويلية المقبل على هامش الجمع العام لـ"الكاف".