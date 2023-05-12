المجزرة المرورية بالنعامة .. ارتفاع الحصيلة

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروري الذي وقع زوال هذا الجمعة ببلدية البيوض إلى ستة وفيات حيث لفظ المصاب السادس أنفاسه الأخيرة بمستشفى الأخوين شنافة بالمشرية متأثرا بجروحه الخطيرة.

وتتواصل الإجراءات الإدارية لتحويل جثث الضحايا إلى بلدية بوقطب بولاية البيض.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت في حصيلة أولية وفاة 05 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر حادث المرور المروع الذي وقع بالطريق الوطني رقم 06 باتجاه ولاية البيض، ببلدية البيوض دائرة المشرية بولاية النعامة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن وحداتها تدخلت على الساعة 12 و59 دقيقة، لأجل حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية.

وتم تحديد هوية الضحايا الذين يقطنون بحي الرياض ببلدية بوقطب في ولاية البيض ويتعلق الأمر بكل من :شارف عبد الحي، بن عيسى مبروك، بن عيسى بوعلام، منصوري خليفة وابنه منصوري دحمان، تناح حمزة.