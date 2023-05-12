مجزرة مرورية بالنعامة

خلف حادث مرور مروع وفاة 05 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة، بالطريق الوطني رقم 06 باتجاه ولاية البيض، ببلدية البيوض دائرة المشرية بولاية النعامة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن وحداتها تدخلت على الساعة 12 و59 دقيقة، لأجل حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 06 باتجاه ولاية البيض، ببلدية البيوض دائرة المشرية.

الحادث خلف وفاة 05 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة، تم إسعافه ونقله على جناح السرعة للمستشفى المحلي فيما تم نقل المتوفين لمصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

وتم تحديد هوية الضحايا الذين يقطنون بحي الرياض ببلدية بوقطب في ولاية البيض ويتعلق الأمر بـكل من :شارف عبد الحي، بن عيسى مبروك، بن عيسى بوعلام، منصوري خليفة وابنه منصوري دحمان، تناح حمزة ما يزال في غرفة الإنعاش.