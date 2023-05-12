النعامة: بلدية البيوض تحتضن فعاليات وعدة الرزاينة

تختتم عصر اليوم الجمعة فعاليات وعدة عرش الرزاينة ببلدية البيوض شمالي النعامة التي أشرفت أمس السلطات المحلية على انطلاقتها في أجواء وظروف محكمة ومنظمة بفضل سلسلة التحضيرات واللقاءات التي جمعت كبار وأعيان عرش الرزاينة الغرابة والشراقة.

وقد تميزت هذه التظاهرة الشعبية بألعاب الفروسية التي نشطها فرسان يمثلون عدة أعراش قدموا من مختلف بلديات الولاية والولايات المجاورة فضلا عن حلقات للذكر والتلاوة والمعارض والتظاهرات الرياضية والتجارية كما تعد هذه المناسبة فرصة لإطعام الضيوف على أن تختتم بالدعاء للبلاد والعباد.