زرقان يرغب في مغادرة البطولة البلجيكية

كشفت تقارير إعلامية بلجيكية متخصصة، أن الدولي الجزائري آدم زرقان الذي ينشط في نادي شارل لوروا البلجيكي، يرغب في مغادرة البطولة البلجيكية لكرة القدم والالتحاق بالبطولة الفرنسية من بوابة أحد الفرق الفرنسية المهتمة باللاعب السابق لنادي بارادو.

ويرتبط اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مع نادي شارلوروا البلجيكي بعقد، بدأت مدته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027.

وكان موسم فريق شارلوروا قد انتهى مؤخرا، بعد إسدال ستار منافستي البطولة البلجيكية والكأس، ما يعني أن زرقان ركن إلى العطلة الصيفية مبكرا.

وأوضحت ذات المصادر الإعلامية أن إدارة نادي بروج البلجيكي متحمسا لجلب متوسط الميدان الجزائري هذه الصائفة، لكن هذه الرغبة لم تترجم بعد إلى اتصال رسمي وتقديم العرض.

وعكس فريق شارلوروا الذي أنهى المشوار في المرتبة التاسعة، يخوض نادي بروج هذه الأيام رفقة ثلاث فرق أخرى (رباعي الصدارة)، بطولة مصغرة لنيل لقب البطولة البلجيكية.

ويطمح آدم زرقان (23 سنة) إلى ترك البطولة البلجيكية هذه الصائفة، وخوض تجربة احترافية جديدة في البطولة، خاصة وأن أخبارا سابقة أفادت إلى أن اللاعب الجزائري قد تلقى عروض ملموسة من بعض الأندية الفرنسية دون تحديد اسم هذه الأندية.