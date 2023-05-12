إعادة بعث نشاط السوق الأسبوعية للسيارات بالقليعة

ستقوم بلدية القليعة (تيبازة) "قريبا" بإعادة بعث نشاط السوق الأسبوعية للسيارات بعد ثلاث سنوات من التوقف مما سيسمح بتدعيم المداخيل المالية لهذه الجماعة المحلية، حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الولاية.

وأوضح المصدر أنه أسديت تعليمات صارمة خلال لقاء ترأسه والي الولاية، أبوبكر الصديق بوستة، رفقة مسؤولي بلدية القليعة أمس الخميس، من أجل تثمين ممتلكات البلدية التي ظلت مهملة منذ سنة 2020، أبرزها السوق الأسبوعية للسيارات المستعملة.

و أشار المصدر إلى انه من "الضروري و المستعجل" إعادة بعث السوق الأسبوعية لبلدية القليعة لما لها من اهمية في تنشيط الحياة التجارية للمدينة حيث أن لهذا الفضاء "سمعة جهوية" تستقطب العديد من الزوار من الولايات المجاورة أسبوعيا فضلا على كونها مصدرا للمداخيل المالية التي تتجاوز الـ30 مليون دج سنويا كأدنى تقدير.