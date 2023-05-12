اتحاد سوف يقترب من صعود تاريخي

عمق متصدر الرابطة الثانية (مجموعة وسط شرق)، اتحاد سوف، الفارق إلى 7 نقاط عن وصيفه، جمعية الخروب، قبل 3 مباريات عن إسدال الستار.

وحقق النادي الممثل لولاية وادي سوف الفوز على أرضية ميدانه، اليوم الجمعة، في إطار الجولة 27 على حساب الجار اتحاد ورقلة بثلاثة أهداف لهدف، مستغلا تعثر جمعية الخروب في أم البواقي أمام اتحاد الشاوية المهدد بالسقوط بهدف دون رد.

وبات اتحاد سوف بحاجة إلى تحقيق فوز وحيد فقط من المواجهات الثلاث المتبقية من أجل ترسيم صعود تاريخي إلى الرابطة المحترفة الأولى.

النتائج:

شباب باتنة - اتحاد عنابة 2-1

جمعية عين مليلة - مولودية العلمة 4-1

اتحاد سوف - اتحاد ورقلة 3-1

حمراء عنابة - شبيبة سكيكدة 1-0

و.سور الغزلان - اتحاد خ.الخشنة 1-2

اتحاد الشاوية - جمعية الخروب 1-0

مولودية قسنطينة - نجم التلاغمة 1-3

شباب برج منايل - اتحاد الحراش 0-0

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد سوف 57 27

2. جمعية الخروب 50 27

3. نجم التلاغمة 47 27

4. وفاق سور الغزلان 41 27

5. مولودية قسنطينة 39 27

--. شباب باتنة 39 27

7 . اتحاد خميس الخشنة 38 27

8 . جمعية عين مليلة 37 27

9 . مولودية العلمة 36 27

10 اتحاد عنابة 35 27

--. اتحاد الحراش 35 27

--. شباب برج منايل 35 27

13. اتحاد ورقلة 34 27

14. اتحاد الشاوية 33 27

15. حمراء عنابة 16 27

16. شبيبة سكيكدة 12 27.