ترجي مستغانم يفتك الصدارة

افتك ترجي مستغانم صدارة الرابطة الثانية (مجموعة وسط-غرب) بعد فوزه على شباب تموشنت بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الـ27 التي أجريت، اليوم الجمعة.

واستغل "الحواتة" تعثر الرائد السابق نجم بن عكنون في ملعب 20 أوت بالعاصمة أمام نصر حسين داي بنتيجة التعادل السلبي.

ورفع ترجي مستغانم رصيده إلى النقطة 61 بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف وعلى بعد 3 جولات عن نهاية الموسم.

النتائج:

ترجي مستغانم - شباب تموشنت 3-1

شبيبة تيارت -مستقبل وادي سلي 3-0

جمعية وهران - صفاء خميس مليانة 2-0

مولودية سعيدة - غالي معسكر 2-2

وداد بوفاريك - رائد القبة 0-0

أولمبي المدية - سريع غليزان 4-0

شباب المشرية - وداد تلمسان 0-1

نصر حسين داي - نجم بن عكنون 0-0

الترتيب نقاط لعب

1. ترجي مستغانم 61 27

2. نجم بن عكنون 60 27

3. شبيبة تيارت 57 27

4. شباب المشرية 51 27

5. مستقبل وادي سلي 45 27

6. شباب تموشنت 42 27

7. صفاء خميس مليانة 39 27

8 . وداد بوفاريك 38 27

9 . جمعية وهران 33 27

10. غالي معسكر 29 27

--. نصر حسين داي 29 27

12. أولمبي المدية 28 27

13. مولودية سعيدة 27 27

14. رائد القبة 25 27

--. وداد تلمسان 25 27

16. سريع غليزان 00 27.