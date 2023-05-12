البرلمان الإفريقي يساند الجزائر

أدان البرلمان الإفريقي، اليوم الجمعة، بيان البرلمان الأوروبي الأخير حول الجزائر، معبرا عن رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وجميع الدول الإفريقية.

وتأسف البرلمان الإفريقي، في بيانه، للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، مذكرا أن الإعلام في الجزائر يتمتع بالحرية الكاملة منذ أن انطلقت العملية الديمقراطية بها منذ ثلاثة سنوات.

كما ذكر البرلمان الإفريقي بأنه تم الاتفاق مع نظيره البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2022 ببروكسل على ضرورة التشاور مع بعضهما البعض بشأن القضايا المتعلقة بالقارتين قبل اتخاذ أي إجراء أو القرار.