زيادة في رسوم التأشيرة

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، اليوم الجمعة، أنه اعتبارًا من 30 ماي 2023 ستزيد رسوم التأشيرة في جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيان السفارة: "ستزيد رسوم تأشيرات العمل أو السياحة (B1 / B2)، وغير ذلك من التأشيرات غير المستندة إلى التماس (تأشيرات الطلاب وتبادل الزوار (F / J / M)) من 160 دولارًا أمريكيًا إلى 185 دولارًا أمريكيًا".

وأضاف ذات البيان: "ستزيد رسوم تأشيرات معينة لغير المهاجرين على أساس التماس للعمال المؤقتين (H و L و O و P و Q و R) من 190 دولارًا إلى 205 دولارًا"، مضيفا "ستظل الرسوم المدفوعة قبل هذه الزيادة صالحة لمدة 365 يومًا".

وحسب بيان السفارة فإن هذه الزيادات تعكس التكلفة المتزايدة للمدخلات المرتبطة مع الخدمات التي تقدمها الأقسام القنصلية في جميع أنحاء العالم.