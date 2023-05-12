بوسليماني يدعو لاستحداث حركية إعلامية

دعا وزير الإتصال محمد بوسليماني اليوم الجمعة من ولاية غرداية مهنيي وسائل الإعلام الوطنية إلى تجنيد جهودهم واستحداث حركية إعلامية بهدف ترقية صورة الجزائر عبر العالم.

و حث الوزير خلال تفقده محطة البث الإذاعي والتلفزي بغرداية "مهنيي وسائل الإعلام الوطنية لتجنيد أكثر لجهودهم واستحداث حركية إعلامية بهدف ترقية صورة الجزائر عبر العالم" .

و ابرز في ذات السياق "أهمية تعزيز وترقية صورة الجزائر نحو الخارج ونقل صوت بلادنا إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".

و أكد بوسليماني أنه من الأهمية بمكان السماح للمواطن الجزائري الوصول إلى المعلومة أينما وجد وحيثما كان، مما يتطلب " تكثيف جهود مختلف المتدخلين من إذاعة وتلفزيون ومحطات البث، لضمان إعلام جواري بهدف تمكين المواطنين من المساهمة في تنمية البلاد".