اضطراب جوي يجتاح 38 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من اضطراب جوي يجتاح معظم ولايات الوطن.

وحسب نشرية خاصة فإن أمطارا غزيرة تتراوح كمياتها من 20 إلى 30 ملم تتساقط على ولايات: الجزائر العاصمة، عين الدفلى، تيبازة، المدية، بومرداس، الشلف، تيزي وزو، بجاية، وذلك ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية مساء اليوم.

فيما ستعرف ولايات: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، تساقط أمطار غزيرة معتبرة محليا تتعدى 40 ملم، بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف ليل يوم غد الأحد.

وأضافت نشرية أخرى، أن أمطارا غزيرة، تتعدى كميتها 30 ملم، ستمس ولايات النعامة، تيارت، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، وذلك ابتداء من صباح اليوم، الى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

وفي تنبيه آخر، حذرت ذات المصلحة من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأحد على ولايات: النعامة، البيض، الأغواط، غرداية، المنيعة، تيميمون، بشار، بني عباس، أدرار وتندوف.