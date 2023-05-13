خمسة جرحى في حادث مرور بالبويرة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية صباح اليوم على الساعة 05سا02د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة مخرج نفق عين شريكي بلدية جباحية ولاية البويرة، حيث تمثل الحادث حسب بيان للحماية المدنية في اصطدام بين شاحنة وسيارة خلف 05 جرحى تتراوح أعمارهم بين 22 و 55 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة.

وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى تحويل حركة المرور بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي بومرداس والبويرة من محول الجباحية عبر الطريق الوطني رقم 05 باتجاه البويرة إلى غاية وادي الدهوس ثم الطريق السيار شرق غرب بسبب هذا الحادث المروري.