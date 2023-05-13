العاصمة: إصابة 17 شخصا في اصطدام حافلة بجدار

أصيب 17 شخصا في اصطدام حافلة للنقل الحضري صبيحة اليوم السبت بجدار على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية القصبة في ولاية الجزائر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن وحداتها تدخلت في الساعة السابعة صباحا وواحد وخمسين دقيقة (07:51) من أجل حادث مرور نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين تابعة لمؤسسة النقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر تبعه اصطدام بجدار.

وأضاف نفس المصدر أن حادث الحافلة التي تربط خط سطاولي ومحطة 02 ماي، والذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية القصبة، خلف إصابة 17 شخصا بجروح خفيفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى لمين دباغين بباب الوادي ومستشفى مصطفى باشا.