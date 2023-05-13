دعا المحلل المالي والمختص في الشؤون القانونية بوبكر توري البرلمان الإفريقي إلى مواصلة حملته الدفاعية عن الدول الإفريقية وإقناع العالم بأن دول إفريقيا ليست بحاجة لدروس ولا وصاية من أحد.

وفي تصريح "لإفريقيا أف أم" قال بوبكر توري إن البرلمان الإفريقي رفض في بيانه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الإفريقية سيما الجزائر مضيفا بأنه وللأسف "هذه الوضعية ليست بالجديدة، اليوم كان الدور على الجزائر بعد صدور لائحة البرلمان الأوروبي وغدا سيكون الدور على بلدان أخرى كمالي وبوركينافاسو وغيرها لذا يجب وضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون الإفريقية."