وفاة شخصين في حادث مرور بالبليدة

توفي شخصان في حادث اصطدام تسلسلي بين سيارة سياحية وحافلة وشاحنة، صبيحة اليوم، بالنقطة المرورية بحي فتال إلى الشمال من عاصمة الولاية البليدة، فيما شهد الطريق السيار في نقاط سوداء بتخوم الشفة، حادث مروري، خلف إصابة 03 أشخاص.

رغم بيانات التحذير، من ضرورة توخي الحيطة، خلال حركية السير بمختلف الطرقات، نتيجة تساقط أمطار الغيث، و تحول بعض المحاور المرورية، إلى خطر حقيقي على حياة أصحاب المركبات، إلا أن احترام تلك البلاغات أصبح غير مجدي، وهو ما تسبب في حادث مأساوي اليوم بتخوم البليدة ، و خلف وفاة شخصين، وحوادث اصطدام تسلسلية، جراء الفرملة الصعبة، وسط طريق مبلل وزلق .

وفي سياق الحوادث، أصيب مناصران بحروق خطيرة، في الأطراف والوجه، لانفجار ألعاب نارية، والمشهورة بالشماريخ، خلال تشجيعهما لفريقهما، في المقابلة التي جمعت شباب الزاوية لبني تامو، ضد نجم مقرة بملعب براكني، استدعى الوضع تحويل المصابين إلى مستشفى فرانتز فانون، لتلقي العلاج اللازم.