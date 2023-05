Décès de l'ancien ministreTayeb Belaiz

Belaiz est né en 1948 à Maghnia (wilaya de Tlemcen) et a entamé sa carrière au ministère des affaires étrangères, puis la magistrature pendant près de 25 ans à différents postes, dont celui de président des cours d’Oran et de Sidi Bel Abbès et celui de conseiller à la cour suprême.

Il s’est également vu confié en 2002, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale, puis le ministère de la Justice en 2003 et le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales entre 2013 et 2015 et ministre d’État, conseiller spécial du président de la République.