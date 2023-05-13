خلايا لمطاردة سواق المناورات الخطيرة عبر الطرق

استحدثت قيادة الدرك الوطني، خلايا لمطاردة وملاحقة السواق الذين يقومون بالمناورة الخطيرة عبر الطرقات، بهدف توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، نظرا لما يشكلونه من خطر على أنفسهم وباقي مستعملي الطريق، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الخلايا تعتمد على "عناصر المفاجأة، التمويه، الديناميكية والسرعة في التدخل والمرونة في العمل لوضع حد لمثل هذه التصرفات".

وأضاف أن كل هذه الإجراءات ترمي إلى "التقليل من حوادث المرور والقضاء على هذه التصرفات غير القانونية التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق وتتسبب في حوادث مرور خطيرة".

واعتبر بيان مصالح الدرك الوطني أن المواطن "يبقى دائما شريكا فعالا من أجل القضاء على مثل هذه التصرفات، من خلال اتصاله وتبليغه عبر الرقم الأخضر 10 55 أو صفحة ًطريقيً للدرك الوطني على موقع الفايسبوك".