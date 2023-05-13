معلول يعلن استقالته من تدريب الترجي

أعلن مدرب الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم نبيل معلول اليوم السبت استقالته من تدريب الفريق على خلفية الهزيمة المسجلة أمس الجمعة بتونس (0-3) أمام النادي الأهلي المصري في ذهاب الدور نصف النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية.

وكتب معلول في تدوينة على صفحته الخاصة :" أتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، وأعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الإطار الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظرف الحالي لكنني حاولت بكل ما في وسعي إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج".

وقال "تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي".

وكان الترجي الرياضي التونسي انهزم مساء أمس الجمعة، بملعب حمادي العقربي برادس في غياب الجمهور أمام الأهلي المصري 0 - 3 في ذهاب الدور نصف نهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

وقد تركت النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الماضية في سباق البطولة أيضا خيبة أمل واسعة لدى أنصار نادي العاصمة التونسية.