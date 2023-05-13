البويرة: شاغلو سكنات ذات غرفتين يطالبون بالترحيل بعين بسام

دعا شاغلو سكنات ذات الغرفتين بحي سعدات محمد ببلدية عين بسام بـ23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة من الجهات الوصية بالتدخل وأخذ مطلبهم بعين الاعتبار فيما يتعلق بالترحيل نحو سكنات أوسع أو بدمج سكناتهم مع ذات غرفة واحدة حتى تصبح أوسع، خاصة بعد أن استفاد أصحاب هذه الأخيرة من سكنات بعد ترحيلهم قبل سبعة أشهر فيما ظلت هذه السكنات مغلقة دون أن يستفاد منها أحد، ما جعلهم يطالبون السلطات الوصية بضرورة الالتفات إليهم والنظر في معاناتهم اليومية.

وكشف ساكنة الحي أنهم يعيشون في سكنات اجتماعية استفادوا منها منذ سنوات، إلا أن الوضع لم يتغير حسب ما صرح به بعضهم حيث أن أغلبهم زاد من عدد أفراد عائلته أضعافا مما جعلهم يطالبون بسكنات أوسع، الأمر الذي أصبح يزعجهم كثيرا وأشاروا أنهم أضحوا غير معنيين بالسكن الاجتماعي ولا الإيجاري ولا حتى السكن التساهمي بحكم أنهم استفادوا من قبل، ما جعلهم محرومين من الاستفادة من أية صيغة سكن،

وفي هذا الصدد طالب ساكنة الحي السلطات المحلية بإيجاد حل لمشكلتهم التي عمرت طويلا وتمكينهم من سكنات واسعة من خلال دمج سكنات ذات الغرفة الواحدة والشاغرة منذ مدة، أو ترحيلهم نحو سكنات أكثر اتساعا.

من جهته أوضح عضو بجمعية الأمل لحي سعدات محمد أنه تم نقل انشغال لأكثر من 60عائلة تقطن بشقق من غرفتين إلى رئيس الدائرة، أين وعدهم بالتكفل بالانشغال ورفعه إلى المسؤول الأول الولاية من أجل دراسة قضيتهم وإيجاد حل لها.