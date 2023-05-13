العاصمة: وفاة شخص اختناقا بالغاز وإنقاذ طفلين

توفي، اليوم السبت، شخص وأنقذ طفلين بسبب استنشاق الغاز في ولاية الجزائر العاصمة، حسب ما جاء في بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح بيان لذات المصالح أن وحدات الإسعاف التابعة لها تدخلت في حدود الساعة 13 و45 دقيقة، لأجل حادث تسمم 03 أشخاص على إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء بحي 1040 مسكن ببلدية تسالة المرجة.

وأضاف البيان أنه تم إنقاذ وإسعاف ثم تحويل إلى المركز الصحي المحلي طفلين تتراوح أعمارهما بين 10 و13 سنة، مع تسجيل حالة وفاة لشخص ذا عمر 53 سنة، حيث تم تحويل جثمانه لمصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.