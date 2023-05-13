فلسطين تطالب الأمم المتحدة بـ"التدخل الفوري"

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت، الأمم المتحدة إلى "التدخل العاجل لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية".

وقال اشتية إن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، هي امتداد للجرائم المرتكبة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإمعان في سياسات القتل، والتدمير، والتهجير، التي مارستها العصابات الصهيونية بحق أبناء شعبنا خلال النكبة عام 1948"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد أن "جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله لبلوغ أهدافه، بالحرية والاستقلال وإقامة دولته في عاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "وحدة الموقف بين جميع فصائل العمل الوطني، وعدم السماح بانفراد إسرائيل بأحدها".

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن "إسرائيل" عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.

وأسفر القصف الصهيوني على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة عن مقتل صهيوني في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.