الأتراك يتوجهون لصناديق الاقتراع الأحد

يتوجه الناخبون الأتراك الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية بدورتها الثامنة والعشرين من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (+3 تغ).

وسيدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وفي الانتخابات سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

وسيبدأ التصويت في الساعة 08:00 في جميع أنحاء تركيا، وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17.00 سيقوم مسؤول المركز بعدهم والسماح لهم بالتصويت.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف "الشعب"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو عن تحالف "الأمة"، وسنان أوغان مرشح تحالف "أتا". وانسحب من السباق رئيس حزب "البلد" محرم إينجه، الخميس، إثر نشر صور يزعم أنها لفضيحة جنسية تورط فيها.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

في الانتخابات العامة يخوض 24 حزباً سياسياً و 151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي.

بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات مختلفة تحت مسمى "تحالف الجمهور" و"اتحالف الأمة" و"تحالف آتا (الأجداد)" و"تحالف العمل والحرية" و"اتحاد القوى الاشتراكية".

في نطاق الانتخابات لن يتم بيع المشروبات الكحولية غدا الأحد من الساعة 06.00 إلى 24.00 ، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية وشربها في الأماكن العامة وستبقى أماكن الترفيه مغلقة خلال فترة التصويت.

ويحظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما يحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر على البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة "نعم" أو "تفضيل" عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.