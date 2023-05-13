العاصمة: استلام 6 مستشفيات جديدة قريبا

ستتعزز المنظومة الصحية بولاية الجزائر بإنجاز 6 مستشفيات وعيادة للأمومة بقدرة استيعاب إجمالية تقدر بـ720 سرير، وفق ما تم الإعلان عنه على هامش زيارة العمل والتفقد لوالي الجزائر محمد عبد النور رابحي.

وأوضح ذات المصدر أن المستشفيات سيتم انجازها بكل من بلديات: براقي، عين البنيان، الرغاية، بابا احسن، زرالدة وسيدي عبد الله.

وسيدخل حيز الخدمة مستشفى زرالدة لكبار المحروقين خلال بضعة أسابيع، بينما سيتم السنة المقبلة استلام مستشفى الرغاية، براقي، عين البنيان وسيدي عبد الله الذي سيختص في جراحة القلب للأطفال.