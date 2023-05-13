مشاورات بين عطاف ونظيره الكوبي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم اتصالا هاتفيا من قبل نظيره الكوبي، برونو إدواردو رودريغيز باريلا.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد قام رئيسا دبلوماسية البلدين بتقييم مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات التي انبثقت عن المشاورات بين الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس ميغيل دياز كانيل، بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر في نوفمبر الماضي.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التحضير للاجتماعات الثنائية المقبلة، وكذلك حول القمة المقبلة لـ "مجموعة الـ 77 + الصين" التي ستعقد في هافانا يومي 15 و16 سبتمبر المقبل.