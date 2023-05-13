"فوربس" تصنف المدير العام للجوية الجزائرية

تم تصنيف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان في المركز الأول على المستوى المغاربي ضمن قائمة مدراء شركات الطيران الأكثر تأثيرا، حسب تصنيف نشره الموقع المتخصص في الشؤون الاقتصادية "فوربس الشرق الأوسط".

واحتل بن سليمان وفقا لهذا التصنيف المرتبة الأولى مغاربيا من بين مدراء شركات الطيران الأكثر تأثيرا، والمرتبة الـ34 ضمن أفضل 100 قائد في هذه القائمة التي تضم أيضا مدراء ومسؤولين في قطاع السياحة والنقل في العالم العربي.

وأوضحت مجلة "فوربس"، أن صناعة السفر والسياحة في العالم العربي ساهمت "في تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية هذه المنطقة الناشئة على المستوى العالمي كوجهة عالمية ممتازة". وتهيمن ضمن هذه القائمة شركات الضيافة والفنادق والمنتجعات بـ59 مشاركة، تليها شركات الطيران والمطارات بـ31 مشاركة و8 مشاركات من الهيئات السياحية.

وينحدر القادة المصنفون في هذه القائمة من 33 جنسية، مع تصدر الإماراتيين بـ16مشاركة، يليهم السعوديون بـ12 مشاركة، بينما ينتمي 10 قادة إلى الجنسية البريطانية، حسب المصدر نفسه.

ومن بين العوامل التي عززت النشاط السياحي بالمنطقة، تشير المجلة إلى تنظيم أحداث رياضية هامة حيث استضافت البحرين والإمارات والسعودية سباق الجائزة الكبرى لفورمولا1، وتنظيم الإمارات لنزالات الفنون القتالية (UFC)، فضلا عن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم (FIFA) وكأس العالم لكرة السلة (FIBA) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في سنة 2027