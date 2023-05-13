بلايلي يعود إلى ناديه السابق !

بات الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب أجاكسيو الفرنسي، على أعتاب العودة إلى الدوري التونسي لخوض تجربة جديدة في الترجي.

وحسب ما نقلت مصادر إعلامية فإن بلايلي مرشح بقوة للعودة إلى الدوري التونسي، بعد أن تم اقتراح الأمر من طرف مقربين من اللاعب على ناديه السابق الترجي.

وأكدت المصادر أن بلايلي يحن لأيامه مع الترجي، ولا يمانع فكرة خوض تجربة جديدة بعيدا عن أجاكسيو، الذي بات قريبا جدا من توديع "الليغ 1".

ولا تنوي إدارة أجاكسيو تجديد عقد الدولي الجزائري، الذي التحق بالفريق في أكتوبر 2022 في صفقة انتقال حر.

ويقضي بلايلي أسوأ مواسمه الاحترافية، بسبب غياباته المتكررة ومقاطعته للتدريبات احتجاجا على عدم تجديد عقده.