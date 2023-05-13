سيدي بلعباس: جرحى في اصطدام تسلسلي لأربع مركبات

شهد الطريق الوطني رقم 13 في شطره القريب من إقليم بلدية بن عشيبة الشيليا الكائن بدائرة تنيرة 30 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس عصر يوم السبت حادث مرور خطير تجسد في اصطدام تسلسلي عنيف لأربع مركبات ، الأمر الذي نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة حولوا على إثرها صوب العيادة الطبية المتعددة الخدمات.

وتتراوح أعمار المصابين ما بين 29 و56 سنة وهم الذين يتواجد من ضمنهم جريح يعاني من ثقب عميق على مستوى الركبة ، مع الإشارة إلى مبادرة المصالح الأمنية المختصة إقليميا بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

ولازال الشطر الجنوبي من الطريق الوطني 13 يشكل خطرا على مستعمليه في ظل إحجام السلطات المركزية حتى الآن على تسجيل المشروع الخاص بتأهيله وجعله مزدوجا وذلك بالرغم من حيازته على المعايير التي تسمح بعصرنته بدء باحتضانه لأكثر من 11 ألف مركبة يوميا من ضمنها 26 بالمائة مصنفة كسيارات من فئة الوزن الثقيل وفقا للدراسات التقنية التي شملت هذا المحور الهام. م.ميلود