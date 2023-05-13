التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أفادت هيئة البث الصهيونية بأن فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال توصلوا إلى وقف لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اليوم (السبت) في الساعة العاشرة مساء.

وأكدت وسائل إعلام أن حركة الجهاد الإسلامي وافقت مبدئيا على الصيغة الجديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب قناة "الجزيرة فإن موافقة الجانبين الفلسطيني والصهيوني على وقف إطلاق النار جاء بوساطة مصرية.

ويتضمن الاتفاق بين الجانبين وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.

ومنذ بدء العملية العسكرية استشهد 33 فلسطينيا في غزة وأصيب نحو 150 آخرون بجروح.

وبين الشهداء الفلسطينيين ستة قادة عسكريين من الجهاد الإسلامي استهدفهم الكيان الصهيوني بشكل مباشر، ومدنيون بينهم أطفال ومقاتلون من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

كما قُتل شخص في الأراضي المحتلة بصاروخ أصاب مبنى في رحوفوت جنوب تل أبيب.