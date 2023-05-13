وهران: جثمان الطيب بلعيز يوارى الثرى بمقبرة عين البيضاء

ووري الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة عين البيضاء بوهران جثمان رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز الذي وافته المنية عن عمر ناهز 75 سنة.

وحضر مراسم الجنازة المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، والسلطات المحلية المدنية والعسكرية وأصدقاء الفقيد وجمع من المواطنين.

المرحوم الطيب بلعيز الذي هو من مواليد 1948 بمغنية (ولاية تلمسان)، بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه على مدار أزيد من 25 سنة في عدة وظائف منها رئيسا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس ومستشارا بالمحكمة العليا.

و أسندت للفقيد سنة 2002 حقيبة وزارة التشغيل و التضامن الوطني وبعدها وزارة العدل (2003) ثم وزارة الداخلية والجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015) ليعين بعدها وزيرا للدولة مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.

وكان آخر منصب شغله هو رئيس المجلس الدستوري من فبراير إلى أبريل من سنة 2019 وهو المنصب الذي تولاه في الفترة بين 2012 و2013.