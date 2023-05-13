تعليمات جديدة بخصوص سكنات "عدل" في هذه الولاية

حل السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني بولاية ميلة من أجل معاينة مختلف الأشغال لمشاريع صيغة البيع بالإيجار بهذه الولاية .

وحسب بيان للوكالة، فقد إستهل المدير العام زيارته التي رافقه فيها المدير المركزي لتسيير العمليات و المدير الجهوي لوكالة عدل قسنطينة ومدير السكن و مدير التعمير والهندسة المعمارية للبناء بولاية ميلة، بمعاينة الأشغال بموقع 500 وحدة سكنية عدل بالقرارم قوقة. وبعد أن إستمع إلى عرض مفصل عن تقدم الأشغال ، تنقل زيتوني إلى معاينة التجزئات، أضاف نفس المصدر، بعدها وجه تعليمات صارمة لأجل الدفع بوتيرة الأشغال ، كما شدد على عدم التسامح مع المتقاعسين سواء كانت مؤسسات الإنجاز أو القائمين على المشروع ، ووجه السيد زيتوني إنذار شديد اللهجة بسبب التأخر المسجل بذات الموقع ، كما دع إلى ضرورة تنصيب مؤسسات مناولة تعمل بنظام التناوب 3×8 .

وذكر البيان بان المسؤول بعدها تنقل إلى معاينة موقع 400 مكسن عدل بفردوة أين أبدى إرتياحه لتقدم الأشغال به، وأعطى بعض الملاحظات تخص تنظيف السكنات المنتهية بها الأشغال، ورفع الأتربة المتبقية من أشغال البناء خارجيا والشروع في تزين الموقع والمساحات الخارجية ووضع الرتوشات الأخيرة وضرورة التنسيق مع ممثلي المكتتبين لأجل معاينة سكناتهم ، فيما دعا إلى العمل بنفس الوتيرة بكل من موقع زغاية وفرجيوة وتدارك التأخر المسجل بهما.