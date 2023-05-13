وفد أرجنتيتي هام في زيارة إلى الجزائر

سيقوم وفد أرجنتيني مهم بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 ماي الحالي.

وأوضح بيان الخارجية أن هذه الزيارة تدخل في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والأرجنتين، وفي إطار تمديد عقد الدورة السابعة لمجلس الوزراء في نوفمبر 2022، هذه البعثة المكونة من أكثر من أربعين عضوًا، يمثلون المجالات المؤسسية والاقتصادية الأرجنتينية، أثناء إقامتهم في الجزائر، بمحاوريهم، الذين يمثلون المنظمات الوطنية والعاملين الاقتصاديين.

وأضاف ذات البيان أن الوفد الأرجنتيني سيشارك يوم 15 ماي الجاري في المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وزارة التجارة وترويج الصادرات والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI)، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والتي ستسجل مشاركة ممثلي المؤسسات والمنظمات والعاملين الاقتصاديين في البلدين.

كما أن المنتدى المذكور سيعمل على دراسة فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة، وسيتم تقديم أوراق حول آلية تعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية ومناخ الأعمال في الجزائر في ضوء الإطار القانوني الجديد الذي يحكم الاستثمار على وجه الخصوص.

وأشار البيان إلى أن الأرجنتين هي أحد الشركاء الرئيسيين للجزائر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث تعمل بلادنا معها لتعميق وتنويع علاقاتها الثنائية. كما أن هذه المهمة تعكس إرادة السلطات العليا في البلدين لبث روح جديدة في التعاون الثنائي وتعزيز التبادلات الاقتصادية والشراكة، من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الإمكانات المتاحة للاقتصاديين