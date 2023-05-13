استفاقة "الكناري" تتواصل بقيادة بوزيدي

تواصلت استفاقة شبيبة القبائل، اليوم السبت، بعد تحقيق فوز جديد على حساب مولودية البيض في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

وافتتح بوعالية باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة بعد عمل فردي مميز، ثم أضاف مواقي الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة منظمة في الدقيقة 40.

ورغم تقليص الزوار النتيجة في الدقيقة 55 عاد بوخنشوش ليعمق الفارق بعد تنفيذه ضربة جزاء تحصل عليها أوقاسي في الدقيقة 59.

وأعلن الحكم بعدها نهاية المواجهة، التي احتضنها ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، بفوز ثمين لشبيبة القبائل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق "الكناري" 7 نقاط من ثلاثة مواجهات تحت قيادة المدرب الجديد يوسف بوزيدي، وذلك بفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ثم تعادل سلبي خارج القواعد أمام اتحاد خنشلة وفوز على مولودية البيض (3-1).

وسمحت النتائج الإيجابية الأخيرة لشبيبة القبائل بالارتقاء إلى المركز الـ14 برصيد 24 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله نادي بارادو بـ21 نقطة مع مقابلة متأخرة.

في المقابل يبقى الصاعد الجديد لدوري النخبة، مولودية البيض، في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.