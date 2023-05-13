شباب بلوزداد .. خطوة جديدة نحو "الدوبلي"

حسم شباب بلوزداد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الجمهورية بعد تجاوزه شبيبة الأبيار، اليوم السبت، بهدفين دون مقابل على ملعب 5 جويلية في ثمن نهائي المنافسة الذي تم تأجيله بسبب انشغال أبناء العقيبة بالمنافسة الإفريقية.

وسجل هدفي المواجهة كل من إسحاق بوصوف في الدقيقة 45 وزكريا دراوي في الدقيقة 68.

وسيواجه المتوج بآخر نسخة لكأس الجزائر، التي أقيمت قبل انتشار فيروس كورونا، جمعية الخروب في ربع النهائي يوم 21 ماي الحالي.

وكانت ثلاثة أندية قد ضمنت الوصول إلى المربع الذهبي، بعد إجراء ثلاث مواجهات من ربع النهائي أمس الجمعة، هي أولمبي الشلف، شبيبة الساورة، نجم مقرة.

ويسعى النادي العاصمي إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس (الدوبلي) هذا الموسم، حيث يتصدر الرابطة المحترفة بفارق 9 نقاط كاملة عن الوصيف شباب قسنطينة، كما يواصل سباق التتويج بالسيدة الكأس.