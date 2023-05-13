توقيع اتفاقيتين جديدتين لتمويل المشاريع في الجزائر

تم السبت توقيع اتفاقيتن للتعاون ودعم المؤسسات الجزائرية في مجال تمويل المشاريع، التجارة والتصدير بين مصرف السلام الجزائر ممثلا بمديره العام ناصر حيدر والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص وكذا المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ممثلتين برئيسهما التنفيذي الدكتور "هاني سالم سنبل" .

وحسب بيان للمصرف، فقد جاء هذا على هامش الإجتماع السنوي للبنك الاسلامي للتنمية المنعقد بجدة من 11 الى 13 ماي 2023، حيث سيستفيد مصرف السلام الجزائر من خبرة ودعم المؤسستين التابعتين لبنك التنمية الاسلامي لمرافقة متعامليه والشركات الجزائرية الراغبة في الاستثمار وتطوير مشاريعها بالجزائر .