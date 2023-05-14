أمطار ورياح قوية تجتاح هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة ، أن اضطراب جوي سيجتاح معظم ولايات الوطن.

وأوضحت ذات المصالح ، في نشرية خاصة ، أن أمطار غزيرة ستميز كل من ولايات الطارف،عنابة، سكيكدة، جيجل، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تبسة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت، البيض، النعامة، الأغواط، خنشلة، تقرت، الوادي، المغير، بجاية، برج بوعريريج، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة.ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية فجر يوم الاثنين .

من جهة أخرى ، حذرت ذات المصالح ، في نشرية خاصة ، من هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 60 و70كلم/سا وقد تتعدى 80 كلم/سا. بداية من منتصف النهار الى غاية السادسة من صبيحة يوم الغد الإثنين.

وتخص النشرية كل من ولايات تيميمون ادرار إن صالح المنيعة غرداية تقرت بسكرة المغير أولاد جلال الوادي ورقلة اليزي