مرتبة رابعة لممثل الجزائر في أولمبياد الإنجلزية

احتل فريق مثل الجزائر في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة بعمان بدولة الأردن، المرتبة الرابعة من أصل 155 فريقا مشاركا بمجموع فاق ألف متنافس تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 سنة، جاؤوا من مختلف دول العالم من بينهم فريق من الجزائر ينشط في مؤسسة سمارت أكاديمي المتواجد مقرها بتيارت، يتكون من 7 طلاب ومرافقيهم من أساتذة اللغة الانجليزية.

و جرت الأولمبياد بتنظيم محكم، حسب أحد أعضاء الوفد الجزائري، من طرف جامعة عمان تحت إشراف وزارة التربية و التعليم و التعليم العالي و البحث العلمي لدولة الأردن على مدى 3 أيام.

و شهدت لحظة إعلان فوز ممثل الجزائر بالمرتبة الرابعة فرحة عارمة للطلاب و مؤطريهم و أعضاء وفد دولة فلسطين الشقيقة، أثناء صعودهم على منصة التتويجات مرددين أهازيجنا المعروفة " وان ..تو .تري..فيفا لالجيري" ، كما صعد ممثلو الجزائر على نفس المنصة في إفتتاح الاولمبياد على أنغام مقاطع بثها منظمو الأولمبياد من أغنية المرحوم رابح درياسة " حنا أولاد الجزائر خاوة في كل بلاد".