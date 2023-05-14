تلمسان: احتجاج في مسجد

نظم المصلون الذين يقصدون مسجد سلمان الفارسي ببلدية سبدو الولاية المنتدبة حركة احتجاجية داخل قاعة الصلاة بعد صلاة العشاء احتجاجا على قرارات إمام المسجد التي لم تعجبهم منها قراره الأخير بتوقيف معلم القرآن الذي عينته مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية تلمسان.

وطالب المحتجون بالرحيل الفوري للإمام وراسلوا مدير الشؤون الدينية والأوقاف من أجل التدخل العاجل تفاديا لأية فتنة. وقد حضر معتمد الأئمة بدائرة سبدو واعدا المحتجين بنقل انشغالاتهم عن طريق تقرير يدونونه إلى الوصاية.

كما سجلت عناصر الأمن حضورها.

ولدى اتصالنا بمدير الشؤون الدينية لولاية تلمسان أكد أنه سيستقبل ممثلين عن المحتجين ويستمع لانشغالاتهم على أن يتخذ الاجراءات القانونية التي تسمح بعودة الهدوء إلى المسجد.