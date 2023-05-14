حصة تذاكر إضافية لجماهير اتحاد الجزائر

كشف مصدر عليم، بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزير عبد الرحمان حماد وافق على طلب إدارة اتحاد الجزائر بخصوص حصة تذاكر إضافية للجمهور، تحسبا لمواجهة إياب نصف نهائي كاس الكاف أمام ميموزا الإيفواري بملعب الخامس جويلية المقررة يوم الأربعاء المقبل.

و وفق المصدر ذاته، تم تخصيص عشرة آلاف تذكرة إضافية للجماهير سيتم طرحها للبيع عبر شبابيك عمر حمّادي ببولوغين ليكون عدد التذاكر الخاصة لهذه المباراة 50.000 تذكرة..

يذكر أن الخطوة المتخذة جاءت، مراعاة للفئة من الجمهور التي لا تملك البطاقة الذهبية لاقتناء التذكرة عبر المنصة الالكترونية "تذكرتي".