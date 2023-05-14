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غليزان: شرطة وادي ارهيو تحجز 1049 وحدة من الخمور

مجتمع
14 ماي 2023 ()
جيلالي لخضاري
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تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة واد أرهيو من حجز  1049وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام بعد ورود معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص باستغلال مسكنه العائلي في ترويج وبيع المشروبات الكحولية.و بعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية،تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم حجز 560 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ومجموعة من الأكياس البلاستيكية تستعمل في عملية البيع .

 في سياق أخر،تمكنت ذات المصالح وبعد تفتيش مسكن مشتبه فيه من حجز 489 وحدة من المشروبات الكحولية،وكمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات.وقد أحيل المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

 

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