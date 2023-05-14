حصيلة حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

توفي 6 أشخاص وأصيب 195 آخرون بجروح إثر تسجيل 179، حادث مرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر أن عناصر الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت على إثر وفاة شخص يبلغ من العمر 53 سنة مختنق بالغاز أحادي أكسيد الكربون وكذا إصابة شخصين آخرين بصعوبة في التنفس على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز سخان المياه داخل منزلهم بدائرة بئر توتة.

وتابع البيان أن مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس والمسيلة تدخلتا من أجل انتشال شخصين متوفيين على مستوى برك مائية، مشيرا إلى أن الشخص المتوفي ببومرداس يبلغ من العمر 50 سنة (بدائرة بودواو)، في حين أن الشخص الذي توفي بالمسيلة، مراهق يبلغ من العمر 17 سنة (بدائرة شلال).