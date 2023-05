Une somme importante d'euros saisie à l'aéroport d'Oran

Le service de la police des frontière a saisi plus d'un million d'euros et plus de 14 mille livres sterling hier, en possession d'un passager qui se rendait à l'étranger, a appris El-Khabar de la cellule de communication près la sûreté de la wilaya d'Oran.

Cette opération représente la plus importante saisie au niveau des aéroports algériens.

Les mêmes services ont, rappelons-le, saisi la somme de 400 mille euros en juillet de l'année dernière, dissimulés dans un sac, dans le bus qui transportait les passagers vers l'avion.