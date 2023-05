Forte progression du mouvement de passagers à l'aéroport international d’Alger

Le mouvement de passagers sur l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene a enregistré, en 2022, une forte progression à 6,3 millions de voyageurs, contre 2,1 millions l’année d’avant, a indiqué Mohamed Salah Kaouach, P-dg de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA).

Dans un entretien à l’APS, Kaouach a précisé que, suite à la levée de restrictions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19, qui avait plombé le trafic aérien, celui-ci a connu une forte reprise en 2022, de près de 200% comparativement à 2021.

Ainsi, le nombre de voyageurs durant l’année écoulée, représente 81% de celui enregistré avant la pandémie, selon les données du premier responsable de l’aéroport d’Alger, qui prévoit que "le niveau d'activité d'avant Covid-19 sera atteint durant l’année 2023".

Interrogé, par ailleurs, sur les projets prévus dans le fret aérien au niveau de l’enceinte aéroportuaire, Kaouach a fait part d’un projet d’une zone de fret (ou village cargo) parallèlement à une autre opération de réaménagement de la zone existante d’une capacité de 25.000 tonnes/an dont l’étude est en cours.

Le projet du "village cargo", qui devra s’étendre sur une superficie de 61 hectares et destiné notamment à contribuer à booster les exportations nationales, est "en phase de diagnostic de l'assiette foncière", a-t-il ajouté.

Pour Kaouach, qui a pris ses fonctions en novembre 2022, la priorité est de mettre en place un nouveau mode de management aéroportuaire selon les normes internationales, tout en donnant un nouveau souffle à l’infrastructure pour qu'elle réponde aux exigences de développement du trafic aérien attendu.

Questionné, d’autre part, sur les résultats enregistrés par l'entreprise dans le sillage de la forte reprise de l’activité en 2022, son P-dg a annoncé un chiffre d’affaires en progression de plus de 100% par rapport à celui enregistré en 2021 à 7,8 milliards de DA.

"Ce chiffre d'affaires marque une augmentation de 109% par rapport à celui de 2021. Par contre, il est de l'ordre de 82% comparativement à celui de 2019", a-t-il détaillé.

Quant aux investissements dans les infrastructures, ils ont connu des "niveaux appréciables", souligne encore le même responsable, qui fait état d’une enveloppe financière d'un (1) milliard de DA consacrée en 2022.

Ces opérations ont concerné, a-t-il dit, le renouvellement des équipements du terminal 1, et l'acquisition de nouveaux équipements dotés des dernières technologies.

L’aéroport international d’Alger a bénéficié en 2019 d’une nouvelle aérogare d’une superficie de 200.000 m2, dotée de 120 banques d'enregistrement, 12 tapis bagages, 54 ascenseurs, 37 escaliers mécaniques, 9 tapis roulants et 21 passerelles.

Cette aérogare dispose aussi de 42 postes de stationnement pour avions, 2 postes stations pour avion gros-porteurs A380, ainsi que des dizaines de locaux commerciaux et de services, outre un parking de 4.200 places avec un système de paiement par caisse automatique.

Préparatifs pour la période d’été

Actuellement, la société procède au lancement des appels d’offres pour l’attribution et la location des locaux commerciaux non-exploités au niveau des terminaux 1 et Ouest, parallèlement à l’accélération des travaux de réalisation des boutiques hors taxes (Duty free) sur le terminal Ouest, selon son P-dg, pour qui "il ne reste que l’autorisation de change de la Banque d’Algérie".

Par ailleurs, et en prévision de la saison estivale, la SGSIA peaufine les préparatifs pour la mise en place de nouveaux moyens à même d’assurer le confort des passagers, ainsi que la maintenance des équipements existants dans l’aéroport qui accueille une vingtaine de compagnies aériennes.

Selon M. Kaouach, il est prévu, durant cette période estivale, "un flux important de passagers", compte tenu, d’une part, des données statistiques des premiers mois de 2023 et, d’autre part, que cette période coïncidera avec la saison du Hadj et les Jeux sportifs arabes qu’abritera l’Algérie du 5 au 15 juillet prochain.

Dans ce même cadre, et pour une meilleure fluidité dans le traitement des passagers, la SGSIA s’attèle ces dernières semaines à préparer les accès aux terminaux, dont la récente mise en service de la dépose minute, et le transfert des compagnies aériennes internationales vers le terminal qui leur est dédié.

Pour cela, souligne le même responsable, la coordination entre les différents services et opérateurs qui interviennent au niveau de l'aéroport "est primordiale", ajoutant que des réunions périodiques de facilitation se tiennent entre la société gestionnaire, les services de sécurité et les Douanes notamment, en vue d’aplanir les obstacles et d’assurer la prise en charge de toutes leurs doléances.