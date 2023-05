La police libère un enfant enlevé par une bande de malfaiteurs

Les éléments de la sûreté relevant de la circonscription administrative de Hussein Dey (Alger), ont libéré un enfant enlevé et séquestré par une bande de malfaiteurs, indique dimanche un communiqué des services de la Sûreté d’Alger.

Les services de la Sûreté relevant de la circonscription administrative d’Hussein Dey ont reçu, au cours de la semaine dernière au niveau de la 4e sûreté urbaine de Kouba, une plainte déposée par un couple signalant l’enlèvement de leur enfant âgé de 2 ans par des inconnus.

Les recherches et les investigations ont immédiatement été lancées par les mêmes services, précise le communiqué.

Les éléments de la police ont identifié une vidéo au niveau d’une rue à Kouba, montrant un enfant en train de se débattre, dans les bras d’une femme qui tentait d’arrêter un taxi, précise la même source soulignant que toutes les équipes en alerte ont reçu le signalement de cette femme, avant de l’arrêter le même jour et de la transférer au siège de sûreté de la circonscription administrative de Hussein Dey pour enquête.

L’enquête a révélé l’existence de deux autres individus impliqués dans l’affaire, en l’occurrence, le frère de la mise en cause et son épouse, qui séquestraient l’enfant dans leur domicile, indique la même source, ajoutant que la police judiciaire, et après localisation de l’enfant, a soumis au Parquet compétent une demande d’autorisation d’extension du territoire de compétence judiciaire pour se rendre au domicile des acolytes qui ont été arrêtés ».

Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les membres du réseau criminel ont été présentés devant le Parquet territorialement compétent pour « constitution d’une bande de malfaiteurs et enlèvement d’enfant. Le juge d’instruction a ordonné le placement des mis en cause en détention provisoire.