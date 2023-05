Le président Tebboune approuve les propositions du ministre de l'Enseignement Supérieur

Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres qui a abordé un projet de loi relatif aux forêts et aux richesses forestières, des propositions concernant la réforme de l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entrepreneuriat, des mesures relatives aux détenteurs de diplômes de master et de doctorat pour l’exercice financier 2023, la situation et les perspectives des établissements d’enseignement supérieur en plus d'un autre dossier relatif au secteur minier.

Le président de la République a approuvé les propositions du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, prévoyant le recrutement des titulaires de ces deux diplômes dans les postes universitaires, lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.

Le président a ordonné, dans le cadre de son engagement auprès des enseignants universitaires, la révision des salaires des enseignants du Supérieur et des chercheurs universitaires, tous grades scientifiques confondus, enjoignant de lui soumettre des propositions dans les meilleurs délais, car l'Etat doit accorder un intérêt particulier à cette catégorie, qui constitue la matière grise et la soupape de sécurité de l'Algérie dans tous les secteurs.

Les propositions seront soumises au Président dans les plus brefs délais, car cette catégorie doit bénéficier d’une attention particulière de l’État et considérée comme la matière grise de l’Algérie et son garde-fou dans tous les secteurs, conclut le communiqué.