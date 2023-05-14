غليزان: توقعات بتحقيق أقل من 100 ألف قنطار من الحبوب

أشرف والي غليزان اليوم الأحد على انطلاق موسم الحصاد بإقليم بلدية وادي الجمعة بعد تسجيل أضرار جسيمة بالمحاصيل الزراعية بداعي الجفاف الذي ضرب المنطقة أين تراجع محصول هذا العام بزهاء 80 بالمائة مقارنة بالمواسم السابقة بعدما تم تسجيل نحو مليون و300 ألف قنطار من محصولي القمح والشعير الموسم الفارط، فيما تتوقع المصالح الفلاحية أن محصول هذا العام لا يتعدى 100 ألف قنطار، وأن الهكتار الواحد لا يمد أكثر من 6 قناطير، بعدما كان يفوق إنتاجه 35 قنطارا في الهكتار.من جهة أخرى بلغت المساحة الإجمالية المزروعة للحبوب 110 ألف هكتار سيما القمح الصلب.

وأشارت ذات المصالح أن الأراضي المتضررة قدرت مساحتها بـ 86 ألف هكتار، وفي هذا الشأن أكد لكحل عياط على تكثيف الجهود لمساعدة ودعم الفلاحين المتضررين للحد من تأثير الجفاف الذي أثر سلبا على القطاع الفلاحي،وطمأن بتقديم تعويضات لفائدة الفلاحين،وبتوفر المواد الإستراتيجية من الحبوب.

كما كشفت الجهات المختصة أن المزارعين سيوفرون الكلأ بعدما أقدموا على تحويل ما تبقى من الإنتاج الزراعي إلى أعلاف للمواشي بخاصة المناطق الأوفر إنتاجا كبلديات منداس، وأولاد يعيش، وسيدي أمحمد بن علي.

نشير إلى أنه بالرغم من الخسائر المسجلة، إلا أنه تم تسخير 3397 جرار، و339 آلة حصاد ودرس مع تنصيب لجان محلية لمتابعة وتقييم موسم الحصاد.